Este ano um projeto orienta comerciantes sobre o descarte adequado de lixo

Por: Redação ORM News com informações da Diretoria da Festa

Em 08 de setembro, 2016 - 11h28 - Círio

Aos poucos o Círio vai tomando forma na grande Belém. Teve início esta semana, onde boa parte do ano funciona o Estacionamento Santuário, a montagem do Arraial de Nazaré. Tradicionalmente no local, ficam montados os brinquedos do parque de diversões ITA, um dos patrocinadores oficiais do Círio, além de barracas de alimentos e também de variedades.

Serão quase 20 brinquedos instalados em 5 mil m². Para este ano, as novidades são uma nova estação de autopista e também um Booster, pêndulo que chega a 40 metros de altura em alta velocidade. A previsão é de que até dia 23 de setembro as instalações estejam concluídas e só então, ocorrerá a vistoria do Corpo de Bombeiros e a liberação para funcionamento do Parque. As demais estruturas que compõem o Arraial de Nazaré, como barracas de alimentos e artesanatos, começam a ser montadas a partir do dia 15.

Novidades

Uma das novidades deste ano para o espaço é o projeto ECO Círio, da Diretoria da Festa de Nazaré, que visa orientar comerciantes e visitantes sobre o descarte adequado dos resíduos de lixo e também, incentivo a reciclagem no espaço.