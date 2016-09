Vendas se iniciam na segunda e ingressos estão 16,67% mais caros, diz o Dieese

Em 09 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Começa na próxima segunda-feira, 12, a venda de ingressos para as arquibancadas do Círio. Serão cinco mil lugares para o Círio e cinco mil para a Trasladação. As estruturas são montadas na avenida Presidente Vargas, um dos principais trechos das duas romarias. As vendas se iniciam a partir das 10h, no site showebola.com.br. Neste ano, uma novidade: as gratuidades também terão cadastro via internet.