Pesquisas - Museu Goeldi lança duas publicações durante a Bienal Internacional do Livro

Em 03 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Longe de ser o “vazio” divulgado pela propaganda dos anos 60, a região amazônica carrega uma longa e diversificada história de presença humana. E a leitura desse passado é possível agregando diferentes elementos sobre a vida, o ambiente e o uso dos recursos naturais em diferentes localidades da Amazônia. Investigando essas histórias há 150 anos, o Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) apresenta na Bienal do Livro em São Paulo duas novidades editoriais que já nasceram clássicas – “Cerâmicas Arqueológicas da Amazônia – rumo a uma nova síntese” e “Amazônia Antropogênica”. As duas obras serão lançadas hoje, das 17h às 18h, no estande da Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU) na 24ª Bienal Internacional do Livro, em São Paulo.