Exposição começa domingo com telas costuradas a muitas mãos por mulheres

Por: Da Redação

Em 16 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O Centro Cultural Sesc Boulevard e o Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB) apresentam a exposição “Arpilleras Amazônicas: Costurando a luta por direitos”. A mostra traz um conjunto de telas de tecidos (arpilleras), peças únicas costuradas a muitas mãos por mulheres atingidas e ameaçadas por barragens da região Amazônica. A programação começa a partir do próximo domingo, dia 18, e segue até 30 de setembro, no Centro Cultural Sesc Boulevard, em Belém (PA). Cada peça exposta traz, de maneira artística, criativa e contundente, o testemunho das violações de direitos sofridas por mulheres nas grandes obras que sangram rios e pessoas nas bacias do Xingu (Pará), Tapajós (Pará), Araguaia-Tocantins (Pará/Maranhão), Madeira (Rondônia) e Tocantins (Tocantins).