Experiente armador fecha contrato de uma temporada com franquia de Sacramento

29 de agosto, 2016 - Basquete

O armador Ty Lawson está de casa nova na NBA. Segundo Adrian Wojnarowski, do site The Vertical, o agente livre de 28 anos fechou contrato até o término da próxima temporada com o Sacramento Kings. Os valores do acerto não foram divulgados, mas é esperado que ele receba o salário mínimo para veteranos (aproximadamente US$1.6 milhão).

Wojnarowski apurou que o New Orleans Pelicans também estava interessado na contratação e tinha uma reunião agendada com o jogador nesta semana, além do Indiana Pacers ainda não ter descartado renovar seu contrato. O Kings adiantou-se à concorrência oferecendo-lhe um contrato neste sábado, após encontro formal com o veterano.

Lawson deverá disputar a titularidade em Sacramento com Darren Collison, após a saída de Rajon Rondo. Para o armador, a transferência pode significar também um recomeço na NBA: depois de seis anos bem sucedidos no Denver Nuggets, deixou a franquia e entrou em declínio na carreira por conta de problemas extra-quadra e suposto problema de alcoolismo.

“Seria muito importante voltar a ser o mesmo jogador de antes. Não só para mim, mas para meus pais. Eles estão vivendo um período bastante difícil vendo o que tenho passado. Eu sei que eles ouvem os comentaristas das partidas. Deixá-los orgulhosos novamente significaria tudo para mim”, desabafou o jogador, em entrevista recente ao site The Undefeated.

Na última temporada, além do Pacers, Lawson teve passagem sem brilho também pelo Houston Rockets. Se o basquete de alto nível ainda não apareceu, o ponto positivo é que dirigentes das duas franquias elogiaram a conduta do atleta, dentro e fora de quadra. Em 482 partidas disputadas na carreira como profissional, ele angariou médias de 13.1 pontos e 6.2 assistências.