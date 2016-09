A partir de quarta-feira, 7 todas as instalações passarão a receber os paralímpicos

Em 05 de setembro, 2016

A partir de quarta-feira, 7 de setembro, as arenas olímpicas da Rio-2016 voltarão a ser ocupadas pelo público para a Paralimpíada, que termina dia 18. Todas as instalações foram preparadas para receber as pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, com acessibilidade e atendimento preferencial.

Os serviços exclusivos vão desde acessos com rampas, assentos e banheiros acessíveis até a audiodescrição das cerimônias e das competições com narração ao vivo. Cães-guia também são permitidos nas instalações. Além disso, todos os espaços oferecem serviço de condução em cadeira de rodas de pessoas com deficiência, assim como a condução de deficientes visuais.