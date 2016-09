Longa brasileiro foi premiado internacionalmente

Por: Redação ORM News com informações do Cine Líbero Luxardo

Em 15 de setembro, 2016 - 09h38 - Cinema

O longa nacional Aquarius segue em cartaz no Cine Líbero Luxardo. O filme dirigido por Kleber Mendonça Filho é uma coprodução Brasil-França de 2016, que concorreu ao Prêmio Palma de Ouro, maior premiação do Festival de Cannes.

O drama conta a história de Clara, que vive sozinha num apartamento à beira-mar do prédio Aquarius. Ela já tem uma vida estabilizada como crítica de música e como mãe de três filhos. Clara se recuperou de um câncer e o que ninguém sabe é que ela tem o poder de viajar no tempo.

O filme ganhou Prêmio de Melhor Filme nos festivais de Sydney, Transtlantyk, Lima e Amsterdã e foi indicado ao Queer Palm e Palma de Ouro no Festival de Cannes.

A sessões de Aquarius acontecem no período de 14 a 18 de setembro, às 20h; e de 21 a 25 de setembro, às 18h. Os ingressos custam R$ 10 e têm meia-entrada. No dia 14, a entrada é gratuita para estudantes como parte do Projeto Plateia.

Confira o trailer.

Serviço- Aquarius segue em cartaz até dia 25 de setembro, nos horários 20h (14 a 18/09) e 18h (21 a 25/09). Local: Cine Líbero Luxardo(Av. Gentil Bittencourt, 650). Contato: (91) 3202-4321. Valor: R$10 (com meia entrada). Informações Adicionais: Class: 16 anos - 2h20