PREMIADO - Longa de Kleber Mendonça é favorito para indicação do Brasil ao Oscar

Em 01 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Um dos filmes mais esperados do ano estreia hoje nos cinemas da capital paraense. Aquarius, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, estrelado por Sônia Braga, mostra a luta de uma mulher contra a construtora que deseja comprar o prédio em que morou a vida inteira. O filme, que foi alvo de polêmicas após parte do elenco ter protestado contra o processo de Impeachment sofrido pela presidente Dilma, vem sendo elogiado por onde passa, e promete ser um dos fortes candidatos a filme brasileiro no Oscar de 2017.