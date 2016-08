Filho do pentacampeão mundial, Rivaldo, deve iniciar a partida contra o Oeste como uma opção no bando de reservas de Dado Cavalcanti

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 15h33 - Série B

Após cerca de duas semanas de treinamentos, o atacante Rivaldinho chamou a atenção do treinador Dado Cavalcanti, que adiantou: 'Ele deve estrear amanhã'. A partida será contra o Oeste (SP), na Arena Barueri, em Barueri, pela 21ª rodada da Série B do campeonato brasileiro.

Enquanto a equipe vive a expectativa pela estreia do filho do pentacampeão mundial e eleito o melhor jogador do mundo em 1999 pela FIFA, também sente duas ausências. Uma delas é o volante Jhonnatan, entregue ao Departamento Médico para tratar de um edema na coxa direita. A outra, porém, causou espanto, inclusive, pela justificativa. Leandro Cearense foi cortado da relação para este próximo jogo por 'opção técnica', como classificou a assessoria de imprensa do clube.

Em relação à equipe que entrará em campo contra o Oeste, Dado adiantou que deverá manter o mesmo esquema que foi utilizado na vitória sobre o Ceará, com a utilização de Celsinho como meia armador, tendo Tiago Luís e Maílson na movimentação entre meio-campo e ataque. Augusto Recife, Ricardo Capanema e Lucas seguirão formando o trio de volantes.

Neste caso, a entrada de Rivaldinho seria para fortalecer as jogadas de contra-golpes do Bicola, que terá a missão de desbancar um time que tem no goleiro a sua principal arma. 'O Felipe Alves é um goleiro canhoto que tem muita qualidade jogando com os pés. Ele inicia jogadas do Oeste. Temos que ter inteligência para neutralizá-lo', falou Dado.

O duelo entre Oeste e Paysandu será às 16h deste sábado (27), na Arena Barueri, em Barueri (SP), valendo uma aproximação maior ao G4 da Segundona. O ORM News transmitirá o confronto lance a lance!