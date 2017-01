Volante destaca mudança do Fluminense para retornar ao Tricolor paulista e projeta parceria vitoriosa com Rogério Ceni

Por: Lance!Net

Em 16 de janeiro, 2017 - 14h50 - Futebol

O volante Cícero foi apresentado nesta segunda-feira em Bradenton, nos Estados Unidoso, como reforço do São Paulo para 2017. O jogador, que assinou por dois anos, fará sua segunda passagem pelo clube - atuou entre 2011 e 2012. E disse que saiu de uma zona de conforto no Rio de Janeiro, onde atuava no Fluminense, para defender o Tricolor paulista.

'Eu chego muito motivado. Saí do conforto do Rio de Janeiro, minha mulher é de lá. Meu filho adorava ir para a escolinha, mas eu acho que o jogador de futebol não pode viver numa zona de conforto. E eu tenho um desafio na minha vida, durante uns três quatro anos venho buscando isso na minha vida, de a cada ano tentar ganhar um título porque acho que o jogador para continuar em evidência tem de manter o rendimento de médio para alto. Então é esse pensamento que tenho para o São Paulo e muito motivado por estar voltando', afirmou o jogador, que vestirá a camisa 8, em entrevista coletiva nos Estados Unidos.

Cícero foi uma contratação a pedido do técnico Rogério Ceni. O comandante pensa em utilizá-lo como volante. E é a posição onde o jogador prefere atuar, embora se coloque à disposição para realizar outras funções. Ceni acredita que ele pode jogar na armação ou até de falso 9.

'Meia-armador eu nunca fui. Se precisar que eu faça, eu faço, como todo mundo sabe que eu eu faço outras funções. Mas já faz uns dois anos que venho me firmando como volante, não falo nem segundo volante porque hoje em dia não tem primeiro nem segundo. Mas, vai ser conversado, porque o time tem de ter o encaixe. Se você vai encaixar como atacante ou como latera, só o tempo vai dizer. O mais importante é o time criar uma identidade, que assim faz ficar forte. Lógico que eu tenho a preferência de jogar por volante, onde eu vim me destacando nos últimos anos. Mas depende da consciêntização tática, isso é só no dia a dia que vai ter isso', analisou Cícero.

Uma das motivações de Cícero para retornar ao São Paulo foi a presença de Rogério Ceni como técnico. Ele acredita que o clube pode voltar a conquistar títulos com o ídolo no comando e já vislumbra o momento de erguer a taça ao lado do ex-companheiro de time.

'Eu estou muito feliz de estar com ele, porque é um cara vitorioso, e por que não ele ser vitorioso como treinador? Então, imagina todo mundo se abraçando no fim do ano com vários títulos e com o Rogério como treinador... É uma satisfação enorme, e você vai juntar o útil ao agradável, porque o que ele representa para esse clube, a gente representa muito abaixo', afirmou o volante.

O São Paulo estreia na Florida Cup na próxima quinta-feira, às 22h, contra o River Plate. Cícero tem treinado como volante e pode aparecer como titular.