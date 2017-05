Em alta, Grazi Massafera relembra crítica de Nathalia Timberg no início de sua carreira como atriz

Em 05 de maio, 2017 - 06h00 - Show

Quem vê a atriz Grazi Massafera hoje nem consegue lembrar de como ela era diferente há mais de dez anos, quando deixou o “Big Brother Brasil” e começou a atuar nas novelas da Globo. Em entrevista à revista “Vogue”, ela contou as dificuldades que enfrentou e falou sobre algumas críticas. As informações são do site TV em Foco.

Segundo a atriz, houve muita resistência por parte dos veteranos, e muitos não tinham paciência para trabalhar com ela, que ainda era amadora. No entanto, houve quem a abordasse com críticas construtivas, como foi o caso da atriz Nathalia Timberg, que deu dicar para a loira se sair melhor.

