Objetos foram achados em quarto de hotel na cidade do sudeste paraense

Em 31 de agosto, 2016 - 22h25 - Polícia

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu material para fabricação de dinheiro falso em Marabá, sudeste do Estado. O material foi encontrado em um quarto de hotel na noite desta terça-feira (30). O local é o mesmo onde se realizava o Encontro Regional do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran) da corporação.

Os policiais foram acionados pela gerência do hotel, depois que funcionários perceberam que um hóspede havia abandonado uma mala com o material no quarto de número 222. Durante a revista ao quarto, os policiais constataram que a mala continha tintas, solventes e papéis ofício cortados no tamanho de cédulas de real.

Segundo funcionários do hotel, o hóspede se registrou com o nome de Cícero Teixeira e preencheu a ficha se auto denominando produtor rural. Ele ficaria hospedado no local até terça-feira (30), mas antecipou a saída para segunda (29) e não pernoitou no hotel.

A polícia acredita que a movimentação no hotel por conta do evento da corporação tenha inibido a ação do falsário, que abandonou o material dentro do quarto. O material apreendido foi encaminhado para a Polícia Federal em Marabá.