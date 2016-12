RIQUEZA: Ficar multimilionário na virada do ano é o desejo de quem lota as casas lotéricas

Por: Da Redação

Em 28 de dezembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

A possibilidade de uma completa mudança de vida, patrocinada pela escolha certa das seis dezenas da Mega-Sena da Virada, cuja premiação deve pagar este ano R$ 225 milhões a quem acertar o palpite, está provocando a formação de filas extensas nas casas lotéricas na cidade. Faltando menos de quatro dias para o sorteio, o lema da maioria é o antigo bordão de final de ano - “muito dinheiro no bolso, saúde pra dar e vender” - lema que embala os sonhos da maioria dos apostadores.

O sorteio será realizado no próximo sábado (31), algumas horas antes da virada do ano. As apostas poderão ser feitas, até as 14h, em qualquer casa lotérica, enquanto o sorteio está previsto para às 20h, ambos no horário de Brasilia.