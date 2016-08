Vítima morava sozinho na Baía do Sol. Crime aconteceu na tarde deste domingo

Por: Redação ORM News com informações de Dilson Pimentel/ O Liberal

Em 28 de agosto, 2016 - 18h08 - Polícia

Um aposentado de 67 anos foi morto com 14 facadas na tarde deste domingo (28) na travessa Park Severino, na Baía do Sol, no distrito de Mosqueiro, Região Metropolitana de Belém. Tudo indica que a intenção dos autores do crime era roubá-lo. A vítima, identificada como Martins de Sousa Brito, morava só há dois anos no local.

'Me socorre, tentaram me assaltar', disse ele, ao pedir ajuda de um vizinho, um pedreiro de 36 anos, antes de morrer. Ninguém viu quem praticou o crime, mas a suspeita é a de que mais pessoas estivessem no local. Policiais militares de Mosqueiro também estiveram na casa da vítima e ainda não tem informações sobre os assassinos do aposentado.

Peritos criminais do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves foram informados de que, na sexta-feira, seu Martins iria receber sua aposentadoria, mas não o fez. Por isso, a suspeita é de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.