Leão derrotou o Castanhal por 4 a 0 na manhã desta quinta-feira (12), no estádio do Souza, em Belém

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 17h04 - Parazão

A vitória por 4 a 0 do Remo sobre o Castanhal deixou alguns torcedores empolgados, mas o técnico azulino, Josué Teixeira, pediu calma. O comandante remista fez questão de relembrar que este é o início de trabalho para todos os times e o resultado 'é o que menos importa'.

'Tivemos um primeiro tempo truncado e com muitos passes errados, muito também por conta da ansiedade. Depois, passamos a controlar o jogo e fazer algumas infiltrações e triangulações. É normal ver que alguns torcedores e até pessoas da imprensa cobram mais do nosso time, mas estes jogadores treinaram, praticamente, só físico nesta semana. Ainda estamos no início da parte tática. Temos muito a caminhar', falou.

O estilo 'pé no chão' do treinador, porém, foi colocado de lado quando o tema foi o clima dentro do clube. 'Chegamos aqui e o presidente vem tentando organizar melhor tudo dentro do Remo. A coisa está fluindo bem, inclusive a questão estrutural do Baenão. A partir disso, ganhamos um pouco mais de calma para trabalhar com os jogadores', falou.

O Remo ainda tem dois amistosos programados para o período de preparação para o campeonato paraense. O primeiro será neste domingo (15), contra o Independente, novamente no estádio do Souza, em Belém. No dia 19, será o reencontro com o Castanhal no estádio Maximino Porpino, na Cidade Modelo.