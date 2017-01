Segundo jornal britânico, técnico elogiou seus comandados, dizendo que eles estavam no caminho certo

Por: Lance!Net

Em 18 de janeiro, 2017 - 14h53 - Futebol

A aventura de Pep Guardiola na Inglaterra não está tendo o início esperado por todos. No último fim de semana, a fase ruim do Manchester City foi acentuada, uma vez que os Citizens foram goleados diante do Everton, por 4 a 0, pelo Campeonato Inglês.



Contudo, segundo noticia o jornal "Mirror" nesta quarta-feira, o treinador surpreendeu seus comandados ao chegar no vestiário, após a partida, e felicitá-los pelo desempenho em campo.



Além disso, o espanhol teria esquecido de fazer uma auto-crítica e dito que o City está no caminho certo, apesar do relevante tropeço contra o time de Liverpool, pela 21ª rodada da Premier League.



Se Guardiola quis utilizar psicologia inversa ou não, não se sabe. O fato é que o Manchester City terá um duro compromisso pela frente, visando se redimir da goleada. Neste sábado, recebe o embalado Tottenham.