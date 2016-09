Marc Cronin está em uma lista de espera para conseguir um mecanismo de verdade, mas achou que seria legal criar a perna após brincar com a filha

Por: IG

Em 05 de setembro, 2016 - 16h55 - Mundo

Um homem que precisou amputar uma das pernas devido a complicações por diabetes decidiu criar sozinho uma prótese feita de tijolinhos de Lego. O britânico Marc Cronin está em uma lista de espera para conseguir um mecanismo de verdade.

'Decidi construir a perna porque eu, minha mulher Lianne e minha filha Alice estávamos brincando com Lego e pareceu uma boa ideia', explicou Cronin em entrevista ao site The Telegraph. 'Eu sou novo no processo de amputação, e, no centro de reabilitação que frequento, existem muitas pessoas que estão recebendo suas pernas. Então pensei porque não poderia ter a minha agora.'

Apesar de se manter em pé na prótese de brinquedo, o britânico não consegue andar com a mesma. 'Eu não colei as peças porque não queria arruinar o brinquedo da minha filha.'

Cronin foi diagnosticado aos 32 anos com diabetes tipo 2. De acordo com seu médico, a doença foi descoberta com dez anos de atraso e, por isso, começaram a surgir complicações. 'Diabetes é uma coisa horrível e eu não sabia quão sério pode ser, mas, se a pessoa come bem, se exercita e consegue controlar, não terá problemas', afirmou Cronin.