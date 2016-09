Representação busca o rebaixamento do Botafogo (PB), que levaria o Remo à segunda fase da Série C e salvaria o América do rebaixamento à Série D

Por: Redação ORM News

Em 19 de setembro, 2016 - 17h00 - Série C

As primeiras informações repassadas pelo presidente do Remo e advogado, André Cavalcante, acerca da possibilidade de retorno do clube à disputa da Série C deste ano foram animadoras. O mandatário remista acompanhou o departamento jurídico do América de Natal na verificação da denúncia de irregularidade do Botafogo da Paraíba e concluíram que há 'grandes chances' de realmente conseguir reverter o panorama dos clubes no 'Tapetão'.

O presidente do Remo e o jurídico do Mecão foram ao Departamento de Registros da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro (RJ), nesta segunda-feira (19), e constataram que existe a possibilidade de irregularidade no Belo (PB). O contrato do volante Sapé teria sido assinado apenas por um dirigente não credenciado à CBF, o que o deixaria, portanto, ilegal. O documento também não teria assinatura do presidente e nem do vice-presidente do clube. Em caso de punição, o Botafogo perderia 18 pontos (o dobro dos pontos conquistados com Sapé em campo) e seria rebaixado à Série D. Desta forma, o América de Natal seria salvo e o Remo herdaria a vaga na segunda fase da Terceirona.

A representação formal - intitulada 'notícia de infração - do América, acompanhado do Remo, deve ser protocolada ainda hoje (19) junto à Procuradoria Geral do STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), que a analisará para decidir se o caso irá a julgamento.

Fortaleza

Foi especulada a possibilidade de uso indevido do meia Rodrigo Andrade pelo Fortaleza (CE), mas, já na verificação dos representantes do Remo e do América de Natal, foi constatado que o atleta está regular na competição.