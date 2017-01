Sede do órgão mudará de endereço a partir do dia 16 de janeiro

Por: Redação ORM News

Em 02 de janeiro, 2017 - 15h27 - Belém

O Procon-PA volta a funcionar nesta terça-feira (3) após recesso de fim de ano. O atendimento retorna nos polos de Belém, localizados nos bairros do Jurunas e Guamá, e no polo I, em Ananindeua.

Os atendimentos são realizados normalmente de segunda a sexta, das 8h às 12h. As sedes do Procon-PA no municípios do interior do Estado seguem funcionando normalmente.

A partir do dia 16 de janeiro o Procon-PA muda de endereço para a travessa Lomas Valentinas, no bairro da Pedreira.