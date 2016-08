Paysandu perdeu a segunda consecutiva na Série B desde o retorno de Dado Cavalcanti. Última foi 3 a 0 para o Tupi dentro da Curuzu

Por: Redação ORM News

Em 30 de agosto, 2016 - 22h18 - Série B

'Já disse para os jogadores que esta derrota eu coloco na minha conta'. Esta foi uma das declarações do técnico Dado Cavalcanti após a goleada sofrida para o Tupi em plena Curuzu, em Belém. O resultado derrubou o Bicola, da 12ª para a 15ª posição, ficando, portanto, à beira da zona de rebaixamento à Série C do campeonato brasleiro de 2017.

Depois de descer para o intervalo perdendo por 1 a 0, o Paysandu chegou a esboçar uma reação no início do segundo tempo, mas teve a expulsão do volante Ricardo Capanema, o que, para Dado, foi determinante para a derrota. 'Tivemos um primeiro tempo igual das duas equipes mas demos espaço na bola aérea, que foi como fizeram o gol. No segundo, poderíamos ter empatado se não fosse a expulsão. Depois, tive que abrir mais o time para tentar reverter o placar. Foi uma decisão minha expor a equipe e acabamos perdendo por 3 a 0', falou.

A derrota impôs ao técnico um retrospecto de duas derrotas e uma vitória desde o regresso ao clube. Aliás, a última derrota do Paysandu dentro da Curuzu havia sido sob o comando de Dado, que, à época entregou o cargo. Deparado com a situação, ele declarou:

'O trabalho não vai mudar, mas a confiança ficou estremecida. Já tenho que fazer uma relação de jogadores para a próxima partida, porque viajamos amanhã para pegar o Luverdense em Lucas do Rio Verde (MT). Não vou ficar lamentando. Tenho que buscar opções para buscarmos os pontos que perdemos nestes dois últimos jogos'.

Ainda em relação à próxima partida, contra o Luverdense, o técnico bicolor adiantou que não terá muitas novidades, 'porque o grupo que tenho é este que está jogando'. 'O único jogador que ainda não foi relacionado é o Bruno Veiga, que precisa de mais uns oito dias para ser utilizado. O Jhonnatan continua entregue ao DM (Departamento Médico). O que vou tentar fazer é modificar a postura da nossa equipe'. A partida contra o LEC será às 21h30 desta sexta-feira (1), com transmissão lance a lance pelo ORM News.