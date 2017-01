Partida entre Minas (MG) e Fluminense (RJ) está prevista para o dia 23 de fevereiro e pode trazer uma paraense de volta à cidade natal

O sucesso na realização da partida entre Sesi e Brasil Kirin, pela Superliga masculina de vôlei, parece ter inserido Belém no calendário da competição. Desta vez, a Arena Guilherme Paraense - conhecido como Mangueirinho - está prestes a receber a confirmação de que será sede do jogo entre Minas (MG) e Fluminense (RJ), pela Superliga feminina da modalidade.

A solicitação, previamente analisada, já foi encaminhada à diretoria de competições da CBV (Confederação Brasileira de Vôlei) nesta quinta-feira (19) e a expectativa é de que o anúncio oficial da alteração do local do jogo aconteça ainda hoje. Até então, o embate está marcado para a Arena Minas, em Belo Horizonte (MG).

Caso a mudança seja confirmada, a partida reservará o reencontro da paraense Naiane Rios (foto acima) com a cidade natal. A levantadora do Minas já acumula grande currículo no vôlei brasileiro, incluindo convocações e títulos pelas seleções de base. Além dela, o confronto reunirá nomes como Carol Gattaz e a oposta Hooker, além de Jaqueline pelo Minas. No Fluminense, jogam estrelas como Sassá, que vem comandando a surpreendente campanha das cariocas.