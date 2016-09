Brasileira se consolida como potencial desafiante ao cinturão da categoria até 52kg

Por: Lance!Net

Em 15 de setembro, 2016 - 14h57 - Artes Marciais

Após diversos resultados expressivos no UFC 203, os rankings da maior organização de MMA do mundo foi atualizado com mudanças significativas. Stipe Miocic subiu na classificação peso-por-peso e Jessica Andrade entrou no top cinco da categoria peso-palha feminino.

A vitória contra Alistair Overeem por nocaute no primeiro round da luta principal do show rendeu a Miocic um avanço na lista. Antes na oitava colocação, Stipe agora figura na sexta posição no ranking, atrás de José Aldo e Conor McGregor, respectivamente quinto e sexto colocados.

Já Jessica, que finalizou Joanne Calderwood também no primeiro round, pelo UFC 203, entrou no top 5 da divisão peso-palha feminino. A brasileira ganhou uma posição e ultrapassou a americana Tecia Torres.