Rodrigo Andrade, Daniel Sobralense e Bruno Veiga retomaram as atividades nesta sexta-feira (13)

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 17h11 - Parazão

Na fase de preparação física, técnica e tática para a temporada de 2017, o Paysandu teve novidades no treinamento desta sexta-feira (13). Recuperados de lesões musculares, o volante Rodrigo Andrade, o meia Daniel Sobralense e o atacante Bruno Veiga voltaram a treinar normalmente com o restante do grupo.

O trabalho foi realizado na Curuzu e envolveu treinamentos com bola e também corridas em volta do gramado. Além disso, o técnico Marcelo Chamusca tratou de aprimorar a questão tática da equipe e comandou os ensaios em jogadas de bola aérea.

O atacante Bruno Veiga participou de toda a movimentação, já Daniel Sobralense e Rodrigo Andrade trabalharam ao redor do gramado pois encontram-se em processo de transição.

O Papão volta aos trabalhos neste sábado (14), a partir de 10h, quando realizará um treino coletivo contra o sub-20, aberto aos torcedores. A entrada será 1kg de alimento não perecível.