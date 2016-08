Bony era outro que não estava nos planos de Pep Guardiola para esta temporada

Por: Lance!Net

Em 31 de agosto, 2016 - 14h51 - Futebol

Sem espaço no Manchester City após a chegada de Guardiola e de alguns reforços para o setor ofensivo, o atacante Wilfried Bony está de casa nova. Ele foi emprestado por uma temporada ao Stoke City, que confirmou a transferência por meio de comunicado em seu site oficial.

'Ele tem potência, velocidade e muito bons atributos físicos que irá, sem dúvida, nos ajudar. Além disso, Bony tem excelentes habilidades técnicas', disse Mark Hughes, técnico do Stoke City.

Bony chegou ao Manchester City em janeiro de 2015, quando a equipe inglesa pagou 32 milhões de euros (R$ 115,2 milhões) pelo atacante, que até então atuava pelo Swansea. No entanto, não confirmou as expectativas e disputou 46 partidas em uma temporada e meia, marcando dez gols.

'Dezoito meses atrás, ele estava sendo comprado pelo Manchester City por um montante muito significativo de dinheiro. Por isso sabemos que estamos trazendo um atacante de grande qualidade. Todo mundo está ciente do que Wilfried é capaz, e não foi surpresa que um dos maiores clubes o contratou junto ao Swansea. A única surpresa foi que ele não conseguiu o sucesso com o Manchester City que todos nós pensamos que ele teria', completou Hughes.

Com a transferência de Bony, Guardiola vai enxugando o elenco do City com jogadores que estavam fora dos planos. O zagueiro Demichelis deixou o clube após o fim do contrato e acertou com o Espanyol. O técnico ainda emprestou Hart ao Torino e Nasri ao Sevilla.

Por outro lado, chegaram Bravo, Nolito, Gündogan, Sané e Stones. Marlos Moreno também foi contratado, mas logo emprestado ao Deportivo La Coruña, e Gabriel Jesus se juntará ao elenco em janeiro.