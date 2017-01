Dan Stulbach e Marco Pigossi, respectivamente, posaram com a camisa bicolor nas redes sociais

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 16h54 - Futebol

Em Belém para gravar as cenas da novela 'A Força do Querer', da autora Glória Perez, a atriz Isis Valverde segui o exemplo dos colegas de núcleo da trama, Dan Stulbach e Marco Pigossi, e posou para fotos vestindo a camisa do Paysandu.

Diferente dos homens, Valverde apareceu na foto acompanhada do gerente de marketing do clube, Vinícius.

As gravações da trama em Belém foram realizadas entre 7 e 12 de janeiro e, além de Isis Valverde, Marco Pigossi e Laize Câmara, contou com a presença dos atores Rodrigo Lombardi, Fiuk, Dan Stulbach e do ator mirim Gabriel Cardoso. A estreia da nova novela das nove será em abril.