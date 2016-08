Cerca de 260 famílias foram retiradas de uma área no quilômetro 12 da avenida Augusto Montenegro e, em seguida, denunciaram uso da área por bandidos

Por: Redação ORM News, com informações do repórter de O Liberal, Victor Furtado

Em 27 de agosto, 2016 - 20h51 - Belém

Contra fatos há argumentos? Para um grupo formado por cerca de 260 famílias sem teto, sim! Eles tentaram ocupar um terreno no quilômetro 12 da avenida Augusto Montenegro, desde a noite de sexta-feira (26). A área estava em situação aparente de abandono, mas pertence a uma empresa de sorvetes, que compovou a posse com um documento. Ao serem expulsos pela Polícia Militar, os líderes do grupo sem teto resolveram retucar com a denúncia de que o local estava sendo utilizado como esconderijo para bandidos.

Entre as evidências mostradas pelos ocupantes aos policiais estavam ruínas de uma casa, que, segundo eles, era usada por moradores de rua e usuários de drogas e estava com resíduos de entorpecentes, caixas de fósforo vazias e preservativos usados. Outo argumento levantado pelos ocupantes é que o espaço tinha vários focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doençs como dengue, febre amarela, chikungunya e zika.

"Aqui só tem gente pobre e precisando de moradia, porque não tem casa ou mora em favelas e áreas abandonadas de Icoaraci. Enquanto isso, tem essa área tão antiga e abandonada, só servindo para bandido, cheia de lixo e lama na frente. Isso aqui é uma 'cracolândia'", justificou o autônomo Ailson Alves.

Nem os policiais militares que atenderam à ocorrência e nem os proprietários deram entrevista sobre o assunto. Entretanto, a Polícia Militar deu aos ocupantes o prazo até segunda-feira (29) para recolherem todas as coisas e saírem do terreno. Mesmo os que, contrariados, aceitaram sair, exigiram dos proprietários mais responsabilidade e proteção ao terreno. Ainda há pessoas que insistem em ficar no local até o último minuto, duvidando da legitimidade da documentação apresentada.