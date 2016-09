Volante, que teve positivo para doping, foi suspenso por 30 dias pelo STJD; Verdão recusou contraprova e aguarda data do julgamento

Por: Lance!Net

Em 02 de setembro, 2016 - 20h20 - Série A

O volante Arouca não poderá defender as cores do Palmeiras nos próximos 30 dias. Ele foi suspenso preventivamente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após ter sido flagrado no exame antidoping. O jogador testou positivo na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, logo depois de duelo contra o Internacional, no Beira-Rio. O julgamento ainda não tem data definida, mas clube e jogador têm cinco dias - contados a partir desta sexta-feira - , para apresentar uma defesa. Os médicos do Verdão já se adiantaram em dizer que não será solicitada a contraprova por ter certeza da inocência do jogador.

O comunicado oficial do Tribunal foi enviado ao Palmeiras na última quinta-feira. Nele, consta o resultado do relatório técnico emitido pelo laboratório, cuja substância Hidroxytriamcinolone acetonide foi encontrada no corpo do atleta - proibida pelo regulamento de doping da Fifa, pela CBF e pela Agência Mundial Antidoping, a WADA.

O julgamento ainda não foi marcado. Arouca já havia desfalcado o Verdão na partida da última quarta-feira, contra o Botafogo-PB, pela Copa do Brasil. Mesma data da coletiva convocada pelos médicos do Palmeiras, Rubens Sampaio e Vinícius Martins, na qual garantiram que não pediriam a contraprova do exame por acreditarem na inocência do jogador e do procedimento.

Arouca fez uso do anti-inflamatório Triancil. Segundo os médicos, o medicamento é proibido quando ingerido de algumas formas, mas não pela via intra-articular, como teria sido feito o procedimento no volante para curar uma inflamação no joelho.