Atacante ainda não foi apresentado, pois o Rubro-Negro espera a assinatura do contrato com o Brugge

Por: Lance!Net

Em 13 de janeiro, 2017 - 16h00 - Futebol

Já no Recife, Leandro Pereira realizou exames médicos no Sport e aguarda a assinatura de seu contrato para ser anunciado. Campeão brasileiro no Palmeiras, o atacante estava emprestado pelo Brugge (BEL) até junho de 2017, mas o acordo com o Verdão foi interrompido, e a diretoria rubro-negra tratou direto com os belgas. Assim, não houve relação com a negociação fracassada pelo lateral-direito Samuel Xavier.

'Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O atleta rescinde com o Palmeiras, fica livre, e a gente fez um contrato até junho de 2018. Ele já fez exames médicos, toda a avaliação física, recebemos uma autorização do Brugge para isso enquanto tratamos dos trâmites burocráticos. Recebendo o 'ok' do departamento médico, ele já entra na pré-temporada", disse ao LANCE! o diretor de futebol do Sport, Alexandre Faria.

Palmeiras e Sport tiveram uma negociação arrastada por Samuel, mas a dificuldade de escolher os jogadores que iriam para a Ilha do Retiro fez com que o acordo fracassasse. Rafael Marques e Arouca estavam fora dos padrões financeiros, enquanto Allione esteve perto de um empréstimo até dezembro, mas a postura do agente do argentino os afastou do acerto. No fim, o Verdão o emprestou para o Bahia.

'O Allione foi um atleta que a gente chegou em um entendimento de valores com o empresário, era um valor de oportunidade. No meio do caminho, o empresário pediu algumas coisas a mais, e percebemos que tinha um leilão sendo feito. Com isso deixamos de lado, até porque temos quatro jogadores para a beirada, e priorizamos nossa necessidade, por isso voltamos os esforços para o Leandro Pereira', acrescentou Faria.

Além da contratação de Leandro Pereira e a permanência de Samuel Xavier, o Sport renovou os contratos de dois meio-campistas desejados no mercado: Rithely e Diego Souza. Para o diretor, este é um recado ao mercado.

'Não só o Rithely, a gente renovou com Diego Souza, seguramos Samuel Xavier e o Renê, quatro atletas do nosso elenco assediados. Sinal claro para o mercado do interesse do Sport. Vamos em busca de títulos, de conquistas', completou Alexandre Faria.