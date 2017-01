Trio despertou atenção do mesmo clube, da região Sul do Brasil

18 de janeiro, 2017 - Futebol

Apesar da eliminação ainda na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Junior, o Paysandu não deixou a competição de 'mãos abanando'. Isto porque três atletas da equipe bicolor chamaram a atenção de um grande clube do Sul do Brasil e a negociação já está em andamento.

A informação foi confirmada à reportagem do Portal ORM News pelo diretor de futebol do Papão, Victor Sampaio, que preferiu manter o nome do clube e dos atletas envolvidos na transação sob sigilo 'ao menos neste primeiro momento'. 'Como ainda é algo que estamos conversando, não seria interessante e nem ético soltar essas informações. Assim que concretizar, vamos repassar', falou.

Em relação ao 'Papãozinho', que disputou a Copa SP, Sampaio foi enfático ao valorizar a qualidade dos atletas. 'Nós gravamos todos os jogos e estamos assistindo a todos. O time jogou bem! Tivemos algumas falhas individuais que determinaram os resultados, mas, no geral, vimos um ótimo material humano', avaliou. O Papão estreou com derrota por 3 a 2 para o Paraná, perdeu também para a Penapolense e encerrou a participação com empate em 1 a 1 com o Volta Redonda.

Prova deste reconhecimento, ainda conforme o dirigente, foi a promoção de jogadores para o time profissional. 'Subiram o André (meia) e o Mauro (zagueiro), ambos de 19 anos, além do Asley (atacante), que tem 18 anos', contou. Outros jogadores formados na base bicolor também integram a equipe principal, como o goleiro Paulo Ricardo, o meia Marquinho e os atacantes Will e Carlos Neto.