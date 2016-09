Presidente convidou líderes da Câmara para encontro na tarde de quinta-feira

Por: O Globo

15 de setembro, 2016

Brasília — O presidente Michel Temer reunirá nesta quinta-feira os líderes dos principais partidos que formam o "centrão" na Câmara. O bloco, formado por legendas como PP, PSD, PTB, PRB, PR, PSC e SD, era liderado informalmente pelo deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que teve seu mandato cassado na última segunda-feira por 450 votos.

Temer convidou para o encontro os líderes do PTB, Jovair Arantes (GO); do PP, Aguinaldo Ribeiro (PB); do PR, Aelton Freitas (MG), do PSD, Rogério Rosso (DF); do PRB, Márcio Marinho (BA); do SD, Paulinho da Força (SP), além do líder do PMDB, Baleia Rossi (SP), e do líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE). A reunião está marcada para começar às 13h.

Todos esses partidos integram o governo de Temer com indicações de ministros e cargos no primeiro escalão. Apesar da coalizão, no entanto, seu apoio às medidas do governo quando interino era avaliado caso a caso. Agora, efetivado no cargo, Temer busca maior unidade do conjunto dos partidos da base.

O ministro Geddel Vieira Lima (Secretaria de Governo) afirmou que os partidos aliados têm aprovado todas os projetos enviados pelo governo. Apesar de baixas e traições em algumas votações, como o simbólico caso da aprovação da renegociação das dívidas dos estados com a União com 55 votos contrários da base, Geddel repete que o que importa é o resultado final, se foi ou não aprovado.

Segundo Geddel, superdimensiona-se a formação do centrão na Câmara.

— Eu nunca tratei com o líder do centrão. Sempre tratei e recebi líderes e presidentes dos partidos aliados. A relação (pós-cassação de Cunha) vai continuar boa como sempre foi — afirmou o ministro ao GLOBO.