Os convidados eram, principalmente, pobres que vivem em dormitórios de abrigos na Itália da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá

Em 04 de setembro, 2016

Logo após a cerimônia de canonização, neste domingo (4), da missionária Madre Teresa de Calcutá, que dedicou sua vida aos pobres, o papa Francisco convidou 1,5 mil pessoas de baixa renda e moradores de rua para almoçar pizza napolitana no Vaticano. De acordo com o representante da Santa Sé monsenhor Konrad Krajewski, o almoço ocorreu na Sala Paulo VI, no Vaticano. Os convidados eram, principalmente, pobres que vivem em dormitórios de abrigos na Itália da ordem fundada por Madre Teresa de Calcutá. As informações são da Agência Ansa.

Eles viajaram em ônibus durante a madrugada para assistir à cerimônia de canonização de Madre Teresa, que reuniu 120 mil pessoas na Praça São Pedro. O almoço foi servido por 250 freiras e 50 monges, além de voluntários. A pizza foi preparada por um restaurante típico napolitano por uma equipe de 20 pessoas. O estabelecimento se comprometeu a oferecer gratuitamente uma refeição por mês às pessoas atendidas pelos centros de Madre Teresa de Calcutá na Itália.

Ao todo, foram entregues 3 mil pizzas napolitanas e 2,5 mil sfogliatelle, doce tradicional do Sul da Itália, feito com massa folhada.