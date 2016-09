Cleyton, de 26 anos, foi o principal jogador do CSA (AL) na quarta divisão nacional

Por: Redação ORM News

Em 15 de setembro, 2016 - 16h37 - Série B

O Paysandu regularizou sua última contratação para a sequência da Série B do campeonato brasileiro na tarde desta quinta-feira (15), último dia do prazo de inscrições de novos jogadores na competição. Trata-se do meia Cleyton, que se destacou jogando a Série D do campeonato brasileiro pelo CSA (AL).

Aos 26 anos, o jogador, que tem um currículo discreto com clubes como Iraty (AL) e Corinthians (AL) além de passagens por clubes da Rússia e de Portugal, chegou a Belém com a missão de imprimir velocidade no trabalho de transição do meio-campo para o ataque ede fazer gols.

'A intenção é continuar a boa sequência que eu tive no meu antigo clube. Estou chegando em uma equipe grande, e quero dar o meu melhor para poder ajudar a equipe a conquistar os seus objetivos. Tenho essa qualidade individual (de fazer gols), onde acabei saindo do CSA como artilheiro da equipe e vice artilheiro da Série D. Estou muito ansioso para entrar em campo e ajudar o Paysandu marcando gols', falou ao site oficial do clube. Em 13 jogos pela Série D, Cleyton anotou oito gols e ficou com a vice-artilharia da competição.

Com o contrato regularizado junto ao BID (Boletim Informativo Diário) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), Cleyton está apto para atuar já neste sábado (17), contra o Náutico (PE), pela 26ª rodada da Série B do campeonato brasileiro. Outro recém-contratado também liberado para jogar é o atacante Jobinho, ex-Bragantino (SP).