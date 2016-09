Kasi Bennett acompanha o 'raio' em viagem de férias

Por: Vogue

Em 05 de setembro, 2016 - 08h42 - Celebridades

Jady, que Jady? Após ser visto em clima de romance com nada menos que três mulheres ao comemorar o fim da Olimpíada do Rio, Usain Bolt – que chegou a posar para selfie na cama de seu quarto com a carioca Jady Duarte – mostra que está tudo em paz na relação com a namorada, Kasi Bennett. Curtindo merecidas férias, o 'raio' aterrisou em um resort em Bora Bora no último domingo (04), onde foi acompanhado da amada.

Apesar de ter assumido namoro com a jamaicana antes do começo dos Jogos de 2016 – em abril deste ano, o casal protagonizou cenas calientes durante o carnaval da cidade de Kingston –, Bolt nunca deixou claro se tratava-se de um relacionamento aberto ou não. Enquanto estava no Brasil, o atleta foi visto aos beijos com uma estrangeira, dançando de maneira íntima com uma brasileira e abraçando Jady Duarte na cama de seu quarto na Vila Olímpica.

Kasi nunca se manifestou sobre os affairs do velocista, mas tudo indica que, ou ela não se afetou, ou perdoou completamente o namorado. De qualquer maneira, o clima de paz e romance entre o casal é contagiante – até porque, quem não ficaria feliz em um paraíso como Bora Bora? O resort escolhido por Bolt, aliás, é o Four Seasons, que não possui diárias por menos de R$ 6 mil.

Banhos de sol, de piscina, jantares românticos: cada passo da viagem tem sido registrado por Usain no Snapchat, que não esconde sua admiração pela namorada oficial, publicando fotos da bela de biquíni e fazendo até topless.