Corredor pop-star ainda divulgou fotos da sua namorada se bronzeando

Por: Lance!Net

Em 05 de setembro, 2016 - 15h07 - Atletismo

Parece que o affair de Usain Bolt com a brasileira Jady Duarte, durante os Jogos Olímpicos 2016, não abalou o relacionamento do atleta com a namorada.



Bolt tem compartilhado fotos nas redes sociais com sua amada, Kasi Bennett, curtindo as merecidas férias. O casal está em Bora Bora aproveitando cada momento com banho de sol, piscina e jantar romântico.





Na sua conta do Snapchat, o velocista não esconde seu amor pela namorada e posta fotos da bela de biquíni se bronzeando.