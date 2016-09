Piloto flagra a ex com o publicitário na porta da cantina que a feirante está montando

Por: Gshow

Em 07 de setembro, 2016 - 17h11 - Novelas

Depois de vencer sua primeira competição, Apolo (Malvino Salvador) vai a um jantar com os patrocinadores. Quando chega, o piloto lamenta ao ver que o local escolhido é o Grand Bazzar, complexo cultural e gastronômico da família Abdala. "A minha noiva, quero dizer, a minha ex-noiva, ela... Deixa pra lá, nem vale a pena lembrar", diz ele a André (Giordano Becheleni).

Por uma coincidência, na mesma hora Tancinha (Mariana Ximenes) está do outro lado da rua, onde vai abrir sua cantina. "Que que ela tá fazendo aqui?", estranha Apolo, indo na direção da ex. Mas o piloto tem uma triste surpresa: Beto (João Baldasserini) chega antes que ele consiga falar com Tancinha e dá um beijo na feirante. O choque é tanto que Apolo fica paralisado, no meio da rua!!!

Coitado! O que será que Apolo vai fazer? Não perca a cena prevista para ir ao ar a partir desta quarta-feira (07).