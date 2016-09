Pilotos vão se beijar e acabar na cama

Em 12 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

polo (Malvino Salvador) e Tamara (Cleo Pires) terão uma noite quente nos próximos capítulos de “Haja coração” (Globo/TV Liberal), informa a colunista de “O Globo” Patrícia Kogut. Tudo começará quando o casal for para o Guarujá, litoral paulista.

Eles estarão no quarto, num clima de romance: “Então, os opostos se atraem? Ou a gente veio na mesma nave, do mesmo planeta?”, questionará Tamara.

“Olha, por esse começo, acho que a gente está a fim das mesmas coisas”, responderá o piloto.

Depois disso, eles se beijarão e Apolo agradecerá o passeio: “Foi bom demais. Não sabe o baixo astral que eu estava. Você tá conseguindo fazer eu...”

Tamara interromperá: “Quase... Não fala da outra, a gente tá indo tão bem”, pedirá.

Apolo consentirá e dirá que Tamara é quem dá as ordens: “Isso, assim que eu gosto. Então me dá um beijo aqui, ó, no meu pescoço.”

Ele a beijará e o clima esquentará.

