As apresentações do Grupos de Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso, em homenagem ao Mestre Verequete

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 26 de agosto, 2016 - 09h30 - Shows

Esta sexta vai ser especial no Espaço Cultural Apoena. A ocasião marca o Dia Municipal do Carimbó e o aniversário de 100 anos de Mestre Verequete. O Mestre faleceu em 2009, aos 93 anos e completaria um século de muito carimbó nesta sexta. Em homenagem, os Grupos de Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso vão fazer algumas releituras do Rei do Carimbó e apresentar seu material autoral em uma noite bem dançante, lá no Apoena.

Verequete foi um dos maiores difusores da cultura do carimbó, ao dar projeção nacional para o ritmo nas décadas de 70 e 80. Sua carreira rendeu 10 LP’s e 4 CD’s de estúdio para o público paraense. Além disto, em 2006, recebeu o título de Comendador da Ordem do Mérito Cultural, concedido pelo Ministério da Cultura.

As apresentações do Grupos de Carimbó Sancari e Curimbó de Bolso, em homenagem ao Mestre Verequete, acontecem nesta sexta, no Espaço Cultural Apoena, a partir das 19h. Os ingressos custam R$ 10.

SERVIÇO

Data: 26 de agosto - SEX

Hora: 22h

Local: Espaço Cultural Apoena

Av. Duque de Caxias, 450

Contato:

(91) 98213-6071

Valor: R$10