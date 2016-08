TRÊS TOQUES - Vítimas poderão pedir socorro à Guarda Municipal em situação de risco

Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

O celular é a nova ferramenta de combate à violência doméstica. Com três toques no smartphone, a mulher sob medida protetiva da Justiça que se sentir ameaçada pelo agressor poderá acionar a Central de Monitoramento da Guarda Municipal de Belém. Os primeiros 30 aparelhos, que serão utilizados pelo SOS Mulher, sistema de segurança preventiva desenvolvido através de parceria entre o Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) e a Prefeitura de Belém, foram apresentados ontem à tarde no prédio do tribunal.