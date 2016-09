Belém e Abaetetuba lideram número de casos de propaganda eleitoral irregular no Estado

Belém é o município paraense com maior registro de denúncia de crimes eleitorais nos primeiros dias de funcionamento do aplicativo Pardal, lançado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE).

Ao todo foram registradas 481 denúncias de crimes eleitorais. A capital teve 48 casos denunciados, sendo 13 deles de propaganda eleitoral irregular. A cidade de Abaetetuba teve 33 casos, sendo 11 registros de propaganda irregular.

A aplicativo foi desenvolvido para coibir práticas irregulares durante a campanha para as eleições de 2016. O secretário de tecnologia da informação do TRE, Felipe Brito, explica que as denúncias feitas pelo aplicativo são checadas pela justiça eleitoral. Caso haja confirmação da denúncia, ela é encaminhada para a zona eleitoral. Em caso de trote, a denúncia é descartada.

O Pardal está disponível para download nas lojas virtuais da Apple e Google. O app pode ser instalado em smartphones e tablets. Além do recurso, o eleitor pode encaminhar denúncias de crime eleitoral por meio do Disque Denúncia no telefone 0800 091 4751 e na web, na página do Pardal no site do TRE.