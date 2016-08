Tecnologia se torna aliada na preservação do patrimônio histórico da cidade

Em 01 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

Além da publicação “Azulejaria em Belém do Pará - Inventário - Arquitetura civil e religiosa - Século XVII ao XX”, que promove e destaca a relevância da azulejaria para arquitetura civil e religiosa de Belém, um grupo de pesquisadores do núcleo de pós-graduação em Ciência da Computação da Universidade Federal do Pará (UFPA) desenvolveu o software “Azulejar”.