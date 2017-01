Clube tem o estádio liberado para treinamentos apenas três dias por semana

Por: Redação ORM News

Em 16 de janeiro, 2017 - 17h48 - Parazão

Com o Centro de Treinamento na fase inicial das obras, o Paysandu segue treinando na Curuzu após ter confirmado que tentará mandar a maioria esmagadora dos seus jogos, principalmente no campeonato paraense e na Copa Verde, no local. Para garantir o bom estado do 'tapete' bicolor, apesar da rotina de treinamentos, uma empresa particular realizou um estudo do local e impôs um limite de uso do espaço pelo clube.

Desde quando foi reformado, em 2014, o gramado da Curuzu tem recebido 'tratamento terceirizado', como explicou o diretor de futebol do Papão, Victor Sampaio: 'A utilização, a manutenção e tudo em relação ao gramado da Curuzu tem sido gerado pela Itograss, que foi quem determinou que só podemos utilizar o gramado para treino três dias na semana. Estamos cumprindo nossa obrigação. A deles é a de manter o espaço em bom estado para o futebol'. Fundada há 44 anos, a Itograss é uma empresa de São Paulo, que também cuida de outros estádios como o Maracanã, o Mineirão, a Arena Fonte Nova e o São Januário.

Por conta da exigência em relação à quantidade de uso do gramado, o Paysandu intercala os treinos utilizando os campos da Sociedade Desportiva Paraense, em Marituba, além de um espaço particular em Ananindeua.

Assim como o Mangueirão, a Curuzu possui a grama do tipo Bermuda Celebration, que é a mais indicada para cidades de clima tropical. 'O fato de termos essa garantia de poder treinar na Curuzu tem sido muito satisfatório para o clube, principalmente agora, que temos o hotel em pleno funcionamento. Os jogadores, neste momento, estão concentrados e não temos problema nenhum quanto à logística. Eles treinam no gramado e na academia da Curuzu e concentram aqui mesmo. Isso tem representado uma economia de cerca de 80% ao clube', contou Sampaio.

O Paysandu vai estrear no campeonato paraense justamente na Curuzu, às 18h30 do dia 28 de janeiro, contra o Castanhal. A partida será transmitida lance a lance pelo Portal ORM News.