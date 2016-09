Seleção conta com as paraenses Vivi Almeida, Perla Assunção, Lia Soares e Cleia Costa

Em 12 de setembro, 2016 - 17h22 - Paralimpíadas

A seleção brasileira feminina de basquetebol em cadeira de rodas foi derrotada pelo Canadá por 82 a 49, nesta segunda-feira (12), na Arena Olímpica do Rio. Apesar do resultado, a equipe brasileira chegou aos 5 pontos no grupo A e garantiu a classificação à fase final.

Agora, as brasileiras enfrentam na terça-feira (13) os Estados Unidos, que fizeram a melhor campanha da primeira fase, com quatro vitórias em quatro jogos. A equipe americana foi quarta colocada nos Jogos Londres 2012.