Por: Redação ORM News

Em 16 de fevereiro, 2017 - 21h56 - Copa do Brasil

A tristeza pela eliminação na primeira fase da Copa do Brasil diante do modesto Brusque (SC) deu lugar à reflexão para o treinador do Remo, Josué Teixeira. Ele analisou a derrota por 2 a 1 como uma oportunidade de ver a confirmação de jogadores considerados como 'apostas' do clube para a temporada, foram eles: o lateral direito Lucas Victor e o atacante Gabriel Lima.

'Fizemos um jogo para não perder. Se tivesse sido empate, seria um resultado normal, mas jogamos com um time muito modificado e ainda tivemos problemas durante a partida. O lado bom disso tudo foi que vi o Lucas Victor entrando muito bem e o Gabriel Lima confirmando que pode jogar. Isso nos deixa tranquilos para o restante do ano', falou.

Em relação à saída da Copa BR, Teixeira disse que a lamentação é por perder a chance de receber o Corinthians (SP) em Belém, com estádio lotado. 'Sabíamos que seria importante enfrentar o Corinthians em Belém. Teríamos o Mangueirão cheio, mas é uma competição descartável para o Remo, porque não é algo que, friamente, poderíamos ganhar. Agora, focamos no campeonato paraense, depois na Copa Verde e o acesso (à Série B do campeonato brasileiro), onde temos plenas condições de conquistar', falou.

O próximo jogo remista será neste domingo (19), às 16h, contra o Paragominas, no Mangueirão, em Belém.