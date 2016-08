Atacante vai jogar pelo Inter de Milão e fez a última partida pelo Peixe neste domingo

Por: GloboEsporte.com

Em 28 de agosto, 2016 - 15h28 - Futebol

O atacante Gabriel se despediu do Santos na manhã deste domingo, na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, na Vila Belmiro, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Santista desde criança, o garoto de 19 anos já projeta um retorno ao clube para estar novamente “em casa” depois da passagem pela Europa.

Depois da última partida pelo Peixe, Gabigol concedeu entrevista coletiva com a presença de amigos e familiares. Animado com o desafio na Itália, o atacante espera ajudar o Inter de Milão com tudo o que aprendeu no Alvinegro.

– O Santos me tirou de São Bernardo, onde tinha pouca condição, e me deu tudo. Agora, é meu momento de retribuir. Ir agora foi uma decisão totalmente minha. Agora, é uma nova etapa. Vou para um clube muito grande. Gostei da conversa deles, do treinador, dos jogadores. Vou para ajudar o Inter. Aprendi muita coisa aqui no Santos, não só como jogador, mas como pessoa. Aqui é minha casa. São 10 anos aqui – disse Gabriel.

No Inter de Milão, Gabigol deve ter um dos maiores desafios da carreira. Aos 19 anos, jogará em um dos grandes clubes europeus. Independentemente disso, não tem medo da pressão que pode enfrentar daqui para frente.

– Gosto de pressão, de desafio. E esse é mais um. O Campeonato Italiano é muito forte. Tem varias equipes boas. Estou muito preparado para ir para a Europa. Vou com minha família e meus amigos. Tem grandes brasileiros também na Itália. É um desafio novo que estou muito ansioso – disse Gabriel.

Em seguida, o atacante foi surpreendido pelas presenças da mãe Lindalva, do pai Valdemir e da irmã Dhiovana na entrevista coletiva. Lindalva não conteve a emoção ao falar sobre o filho e agradeceu ao Santos.

– Vim agradecer a todos. Tudo o que eu tenho hoje eu devo ao Santos. Vou continuar pegando no pé dele lá e dando mesada para ele não gastar muito (risos). Um dia eu volto para cá para me juntar à minha família, que são os torcedores do Santos e todos que trabalham aqui, os faxineiros, os porteiros, as tias da cozinha e os seguranças – disse a mãe de Gabigol.

Dos 27 milhões de euros (R$ 98,81 milhões) que serão pagos por Gabriel, o Peixe receberá 18 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões), referentes à cláusula de saída prevista no contrato. O atacante ficará, portanto, com 9 milhões de euros (R$ 32,93 milhões). O fundo de investimentos Doyen Sports tem direito a 20% da parte do Alvinegro, que contesta a venda da porcentagem na Justiça.

O atacante esteve em Milão, na Itália, onde foi recebido com festa por torcedores. Ele viajou acompanhado de seu pai, Valdemir Silva, e de seu empresário, Wagner Ribeiro, para acertar detalhes de sua transferência e realizar os exames médicos.

Gabigol fará parte de um processo de reestruturação da equipe italiana, que tem sido coadjuvante na Europa nos últimos anos. O Menino da Vila chegará com status de titular.