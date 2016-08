O projeto anunciava os supostos resultados do chá feito a partir da planta medicinal Mutamba

Por: Extra

Em 26 de agosto, 2016 - 08h56 - Saúde

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou a proibição de toda a publicidade do projeto Mutamba Contra a Aids, que anunciava a cura do vírus HIV por meio de uma planta tropical.

Segundo a publicação do Diário Oficial da União desta sexta-feira, a suspensão ocorre em todo território nacional e é uma medida de interesse sanitário, já que o produto não é registrado na agência reguladora nem há pesquisas ou testes que comprovem a eficácia da planta medicinal na cura da Aids.

O projeto anunciava os supostos resultados do chá feito a partir da planta medicinal Mutamba em perfil nas redes sociais e publicações em blogs. Em uma página criada no Facebook, o projeto chega a garantir que “somente a mutamba do Estado do Tocantis tem eficácia comprovada em 100% de inibição do víruis HIV”.