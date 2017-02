Capixaba teve o celular levado num bloco de carnaval, mas está tranquilo: “Não tinha nudes”

Em 15 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Antônio Rafaski escolheu curtir o pré-carnaval do Rio de Janeiro sem a companhia da ex-sister Mayara Motti, só com os amigos em um bloco na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade. Mas nem tudo foi alegria para o gêmeo que disputou uma vaga no BBB 17. Na hora em que foi tirar fotos com fãs, o irmão de Manoel percebeu que tinham furtado o seu celular.

