ESTREIA - TV Brasil lança hoje a produção “Ernesto, o exterminador de seres monstruosos”

Em 24 de abril, 2017 - 06h00 - Magazine

Com 13 episódios de 26 minutos, a série nacional “Ernesto, o exterminador de seres monstruosos (e outras porcarias)” estreia hoje na TV Brasil, em dois horários, às 12h e 16h. A produção da 3 Tabelas Filmes vai ao ar pela emissora de segunda a sexta, no mesmo horário. Ernesto (Augusto Madeira) é um exterminador de seres monstruosos que a cada episódio vai resolver um caso diferente. Com a ajuda de seu fiel escudeiro Bartolomeu (Matheus Costa), usando um método nada convencional, Ernesto ajuda seus clientes a enfrentarem seus “monstros”.