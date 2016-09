Operadora com 1.370 beneficiários no Pará é uma das 23 que estão com comercialização proibida pelo órgão

A partir de 9 de setembro, 23 planos de saúde de oito operadoras, dentre elas a Unimed Norte/Nordeste, com 1.370 beneficiários no Pará, terão comercialização suspensa em função de reclamações relativas à cobertura assistencial, como negativas e demora no atendimento. A medida faz parte do monitoramento periódico realizado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento. Se melhorarem o serviço prestado e tiverem redução do número de reclamações, as operadoras poderão ter a comercialização liberada no próximo ciclo, daqui a três meses.

