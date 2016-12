Avalanche de acontecimentos negativos foi boa para as vendas de erveiras do Mercado

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima de O Liberal

Em 30 de dezembro, 2016 - 12h26 - Belém

Crise política, econômica, perdas coletivas ou individuais. Morte, doença ou desemprego. O ano de 2016 com certeza ganhou a fama de um dos piores para a maioria das pessoas, pelo menos é o que comprova a repercussão nas redes sociais. O coro é o mesmo: acaba 2016! Pelo menos economicamente tem gente que está comemorando os reflexos do mau ano. As vendas das erveiras do Ver-o-Peso foram alavancadas pelos acontecimentos. Consumidores lotaram as barracas nesta sexta-feira (30), na esperança de atrair boas energias para o novo ano.

'Este ano as pessoas estão procurando mesmo os banhos de limpeza, para tirar mau olhado, as coisas ruins. Tem tanta gente desempregada, passando por essas situações ruins e acharam a solução, que é vir procurar uma melhora com banho de cheiro', conta a erveira do Ver-o-Peso, dona Coló. Para esses Dona Colo dá a receita. 'Temos banho de raiz do sol para descarregar, afastar inveja, mau olhado. Toma amanhã antes da virada do ano. Depois o banho da sorte, abre caminho, com folha da fortuna, dinheiro em penca para quem quer conseguir o que mais quer na vida', explica. O banho custa R$ 20,00, na barraca dela. Mas tem outras opções além do banho que são mais em conta, continua. 'Tem os perfumes m vidros menores, com chora nos meus pés, agarradinho, chega-te a mim, pega e não me larga, para quem não teve sorte no amor'. O vidro grande custa R$ 10,00 e o pequeno, R$ 3,00.



Entre os que buscavam boas energias hoje no Ver-o-peso estava a dona-de-casa, Marta Monteiro, 35 anos. 'Decidi comprar porque muitas pessoas dizem que os banhos são bons e vou experimentar. Comprei para a casa e para o corpo', disse.

O militar, Alex Leo, 25 anos, que veio passar as festas de final de ano no Pará, também ficou curioso com a tradição do banho de cheiro. 'Estou achando uma cultura bem diferente da que a gente encontra no resto do Brasil, uma mistura de cheiros interessante. Estou vendo qual vai ser melhor pra mim, mas já me deram um banho de cheiro quando passei pelas barracas ainda há pouco', divertiu-se o turista que veio de mora em Manaus.