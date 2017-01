Programação conta com show, disputas esportivas e celebrações religiosas

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 19 de janeiro, 2017 - 08h14 - Pará

O aniversário de 50 anos do município de Paragominas, nordeste paraense, no próximo domingo (22), será comemorado com o show da cantora manuara Márcia Fellipe no palco que será montado na praça do Ginásio de Esportes da cidade.

Segundo a Secretária de Cultura, Aparecida Luciano, a população já pedia um show nacional de grande repercussão e, este ano, a administração municipal conseguiu presentear os paragominenses com Márcia Fellipe. A contratação da cantora se deu através de processo licitatório. A artista Márcia Fellipe, com seu talento indiscutível e a voz inconfundível trouxe ao cenário forrozeiro um estilo único e inovador, e é um dos nomes mais disputados pelos forrozeiros.

Mas, a programação de aniversário da cidade começou ontem (18), com os torneios esportivos de futsal, vôlei, basquete, tênis de mesa e handebol, sempre a partir das 19h, no Ginásio de Esportes. Ainda falando sobre a programação de esportes, no domingo (22), no Lago Verde, a partir das 6h30, corrida de rua e ciclismo. Também dia 22, às 9h, haverá missa em ação de graças ao aniversário da cidade, na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na Praça Célio Miranda. No dia do aniversário,na segunda-feira (23), será realizado amistoso entre Paragominas Futebol Clube (PFC) e Paysandu, na Arena Verde, a partir das 16h, com ingressos a R$ 10 e um quilo de alimento não perecível. Ás 19h30, na Igreja Assembleia de Deus, na Praça da Bíblia, será realizado um Culto em ação de graças.

No sábado (21), a partir das 16h, serão realizados quatro eventos, todos no Teatro Reinaldo Castanheira. São eles: a entrega da Medalha Mérito Célio Miranda 2017 a pioneiros e entidades filantrópicas de Paragominas; Premiação do 12º Concurso de Fotografia Artística de Paragominas, categorias amador e profissional; Lançamento do 14º Concurso Literário de Paragominas e Lançamento do livro “Gotas Literárias 13”.